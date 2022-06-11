Son dakika: Galatasaray 39. başkanını seçiyor! Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

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Galatasaray Kulübü’nde 2 kez ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul bugün yapılıyor. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı. Ancak Fırat Develioğlu’nun itirazı sonrası seçime tedbir getirilirken, 22 Nisan’da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı. Develioğlu’nun daha sonra üst mahkemeye başvurmasının ardından da İstinaf Mahkemesi 30 Nisan’dan 1 gün önce verdiği kararla seçimin iptal edildiğini açıklamıştı.

GENEL KURULUN AÇILIŞ KONUŞMASINI BAŞKAN BURAK ELMAS YAPACAK

Şimdi planlanandan 42 gün sonra sarı kırmızılı kulüpte 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde bugün saat 10.00’da başlayacak. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup mevcut başkan Burak Elmas’ın yapacağı açılış konuşmasının ardından seçimlere geçilecek.

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Galatasaray’da bugün gerçekleştirilecek seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üye sandık başına gidebilecek. Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 24 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.

ÖZBEK İÇİN KIRMIZI HAMAMCIOĞLU İÇİN SARI RENKTE PUSULA KULLANILACAK

İki adayın yarışacağı seçimde eski başkan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Özbek 2015 yılında Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan ile girdiği yarışı rekor bir farkla kazanarak sarı kırmızılı kulübün 36. başkanı olurken, 2018 Ocak’ta koltuğu Mustafa Cengiz’e devretmişti. Son seçimde de aday olan Hamamcıoğlu ise Burak Elmas’ın 1541 oyla başkan seçildiği genel kurulda 1500 delegenin desteğini almış ve sadece 41 oyluk farkla yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.

DURSUN ÖZBEK’iN YÖNETiM KURULU

· Metin Öztürk

· Niyazi Yelkencioğlu

· Bora İsmail Bahçetepe

· Rıza Tevfik Morova

· Eray Yazgan

· Levent Yaz

· Cemal Özgörkey

· İsmail Sarıkaya

· Mehmet Cibara

· Dikran Gülmezgil

YEDEK ÜYELER

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· Can Natan

· Emir Aral

· Cansu Ak

· Tanur Lara Yılmaz

· Cem Soylu

EŞREF HAMAMCIOĞLU’NUN YÖNETiM KURULU

· Osman Kocaman

· Murat Özer

· Boğaç Göncü

· Sadık Burçin Tunçel

· Mehmet Emre Mısırlı

· Levent Apaydın

· Nizam Hışım

· Cevat Genç

· Utku Dönmez

· Murat Karaman

YEDEK ÜYELER

· Ender Merter

· Abdullah Metin Tutçuoğlu

· Namık Kemal Martı

· Suat Sarı

· Kaan Artukoğlu

Bu başkanlık yarışının favorisi yok



Galatasaray’da rekabet düzeyi yüksek bir Seçimli Genel Kurul bizleri bekliyor...

Sayın Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Kulübü Başkanlığı için yarışacak. Sarı kırmızılı kulübün genel kurul üyeleri ise kritik bir seçime imza atacak.

Dursun Özbek finansal ve geleceğe yönelik projeleri anlattı. Eşref Hamamcıoğlu ise daha geleneksel, rakibini sürekli eleştiren bir tavır sergiledi.

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Hemen belirtelim... Bu seçimin favorisi yok! Katılım sayısı tarihi seçim için çok ama çok önemli olacak.

SAYI BELiRLEYiCi OLACAK

Camia içinde konuşulan detay şu; Katılım sayısı 3 bin 500 ve üzeri olursa Dursun Özbek bir adım öne çıkar.

Güçlü listesi ve finansal çözümleri ile Özbek, başkanlığa bir adım yakın olur.

Ancak katılım düşük olursa o zaman ‘kemik’ oyları bulunan Eşref Hamamcıoğlu zafere daha yakın olur...

PiLAV GÜNÜ FAKTÖRÜ

Dursun Özbek son 2 günde önemli atılımlara imza attı!

Ali Yüce, Ali Gürsoy, Murat Özkaya ve Tarık Taşar gibi camiada önemli, finansal güçleri ile de Galatasaray’a hizmet etmek isteyen genç üyeleri de yanına kattı. Favorisinin bulunmadığı yarışta pandemi sonrasında ilk kez 12 Haziran Pazar günü Galatasaray Lisesi’nin geleneksel pilav gününün olması nedeniyle katılımın yüksek olması bekleniyor.

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G.SARAY’DA SEÇiM HEYECANI SPOR ARENA'DA

Galatasaray’da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul heyecanını Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.