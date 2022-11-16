Son dakika: Galatasaray, 3 bölgeye takviye için kolları sıvadı! Cengiz Ünder sürprizi... | Lucas Torreira için Milan sesleri

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Galatasaray, Dünya Kupası arasına 7-0’lık Başakşehir galibiyetinin moraliyle girerken, şampiyonluk yolunda kadrosunu daha da güçlendirmek için kolları sıvadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un aynı zamanda 8+3 kuralında elini biraz daha güçlendirebilmek için 3 yerli oyuncu alınmasını istediği ve bu konuda yönetime de bir rapor sunduğu öğrenildi. Buruk’un hedefindeki ilk isim ise Marsilya’da futbol hayatına devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder.

CENGİZ ÜNDER’E KİRALIK FORMÜLÜ

Sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planladığı ifade edildi. Bu konuda Marsilya Kulübü ve Cengiz Ünder’in menajeri ile temasa geçilip bir an önce sonuç alınmaya çalışılacak. Galatasaray’da ara transfer döneminde ikinci hedef ise santrfor mevkisinde olacak. Seferovic ile yolları ayırmayı düşünen Okan Hoca’nın Icardi ve Gomis’in yanına Türk bir santrfor istediği kaydedildi. Bu konuda Süper Lig’in yanı sıra gurbetçi oyuncular da radara alındı.

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FİZİK GÜCÜ YÜKSEK ORTA SAHA ARANIYOR

Cimbom’un takviye yapmayı planladığı diğer bir mevkii ise orta saha. Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, fizik gücü yüksek, temaslı oyunda da başarılı bir ön liberoyu da ocak ayında kadrosuna katma düşüncesinde… Ross’un sakatlık yaşaması ve 8+3 kuralını da göz önünde bulunduran Galatasaray ayrıca uzun maratonu da düşünerek ocakta bir de stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Bu transfer için de arayışların devam ettiği belirtiliyor.

LUCAS TORREiRA MiLAN’IN LiSTESiNDE

Ara transferde kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak isteyen AC Milan Galatasaraylı Lucas Torreira’yı listesine aldı. Calcio Mercato’nun haberinde İtalyan ekibinin 2 milyon Euro kiralama bedeli ile 12-13 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu düşündüğü ve yakın zamanda Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı dile getirildi.