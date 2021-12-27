Son Dakika: Galalatasaray'dan kaleci kararını verdi! Transfer yapılacak mı?

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Galatasaray, devreyi Antalyaspor galibiyetiyle kapatırken, ocak ayı yapılanması için çalışmalar hızlandı. Yıldız kaleci Fernando Muslera ağır bir sakatlık geçirirken mart ayına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Bu sebeple kaleci arayışına giren sarı-kırmızılılar Göztepeli İrfan Can Eğribayat'a ilgi duysa da yönetim 2-3 milyon Euro seviyesinde bir ödeme yapmaya sıcak bakmadı. Sarı-kırmızılılar bu sebeple kiralık gönderdiği Okan Kocuk’u Giresunspor’dan geri çağıracak. Bu konuda Karadeniz temsilciyle de temaslar başladı.

İlk hedef Gedson



Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray’da ocak döneminde öncelikli hedeflerden biri yine Gedson Fernandes olacak. Sarı-kırmızılılar bir kez daha Benfica’nın kapısını çalacak.

Cimbom devre arasında yabancı sınırını da düşünerek Luyindama’yı kiralık olmak üzere Feghouli ve Babel ile de yolları ayırmaya çalışacak.