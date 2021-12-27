Son Dakika: Galalatasaray'dan kaleci kararını verdi! Transfer yapılacak mı?

Galatasaray, devreyi Antalyaspor galibiyetiyle kapatırken, ocak ayı yapılanması için çalışmalar hızlandı. Yıldız kaleci Fernando Muslera ağır bir sakatlık geçirirken mart ayına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.
Bu sebeple kaleci arayışına giren sarı-kırmızılılar Göztepeli İrfan Can Eğribayat'a ilgi duysa da yönetim 2-3 milyon Euro seviyesinde bir ödeme yapmaya sıcak bakmadı. Sarı-kırmızılılar bu sebeple kiralık gönderdiği Okan Kocuk’u Giresunspor’dan geri çağıracak. Bu konuda Karadeniz temsilciyle de temaslar başladı.
İlk hedef Gedson
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray’da ocak döneminde öncelikli hedeflerden biri yine Gedson Fernandes olacak. Sarı-kırmızılılar bir kez daha Benfica’nın kapısını çalacak.
Cimbom devre arasında yabancı sınırını da düşünerek Luyindama’yı kiralık olmak üzere Feghouli ve Babel ile de yolları ayırmaya çalışacak.