Son Dakika: Galalatasaray'dan kaleci kararını verdi! Transfer yapılacak mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Fenerbahçe derken Galatasaraydan Farioli bombası Teklif yapıldı...Fenerbahçe derken Galatasaray'dan Farioli bombası! Teklif yapıldı...#Galatasaray
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları #Banka
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
Öğrencisini döven öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdıÖğrencisini döven öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı #Aksaray
En katı kuralları koyan ülkede korona skandalı... Alarma geçtilerEn katı kuralları koyan ülkede korona skandalı... Alarma geçtiler#Koronavirüs
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyorCHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyor?#Millet İttifakı
Altın fiyatlarına Noel tatili etkisi İşte son durumAltın fiyatlarına Noel tatili etkisi! İşte son durum#Altın
‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu#DEAŞ
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
Kripto paralarda dev kazanç Yüzde 450 yükseldi... İşte önemli verilerKripto paralarda dev kazanç! Yüzde 450 yükseldi... İşte önemli veriler#Kripto Para
Fenerbahçe bunu acilen çözmeli Maçı yalnızca 10 dakika izleyen biri..."Fenerbahçe bunu acilen çözmeli! Maçı yalnızca 10 dakika izleyen biri..."#Fenerbahçe
Sevgilisi istedi evini değiştirdiSevgilisi istedi evini değiştirdi!#Eda Ece
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galalatasaray'dan kaleci kararını verdi! Transfer yapılacak mı?

#Galatasaray#Muslera#Galatasaray Transfer Haberleri

Galatasaray devre arası transferi için Giresunspor'a kiralık gönderdiği oyuncusu Okan Kocuk'ta karar kıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray, devreyi Antalyaspor galibiyetiyle kapatırken, ocak ayı yapılanması için çalışmalar hızlandı. Yıldız kaleci Fernando Muslera ağır bir sakatlık geçirirken mart ayına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Francesco Farioli sürprizi Fenerbahçe derken ters köşe... Teklif yapıldı, Terimin kararı bekleniyorGalatasaray'da Francesco Farioli sürprizi! Fenerbahçe derken ters köşe... Teklif yapıldı, Terim'in kararı bekleniyorHaberi Görüntüle

Bu sebeple kaleci arayışına giren sarı-kırmızılılar Göztepeli İrfan Can Eğribayat'a ilgi duysa da yönetim 2-3 milyon Euro seviyesinde bir ödeme yapmaya sıcak bakmadı. Sarı-kırmızılılar bu sebeple kiralık gönderdiği Okan Kocuk’u Giresunspor’dan geri çağıracak. Bu konuda Karadeniz temsilciyle de temaslar başladı.

Son Dakika: Galalatasaraydan kaleci kararını verdi Transfer yapılacak mı

İlk hedef Gedson

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray’da ocak döneminde öncelikli hedeflerden biri yine Gedson Fernandes olacak. Sarı-kırmızılılar bir kez daha Benfica’nın kapısını çalacak.

Cimbom devre arasında yabancı sınırını da düşünerek Luyindama’yı kiralık olmak üzere Feghouli ve Babel ile de yolları ayırmaya çalışacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Muslera#Galatasaray Transfer Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk