Son dakika: Galatasaray'da idman iptal edildi, futbolcular geri döndü!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi. Sarı-Kırmızı kulüpte bugün 17.00'de tesislerde yapılması planlanan antrenman alınan son dakika kararı gereği iptal edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yolda olan futbolcular ve diğer ilgililere telefonla bilgi verildi. Oyuncular aldıkları haber sonrası eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

Öğle saatlerinde yapılması planlanan antrenman, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'ndan çıkacak sonucun beklenmesi sebebiyle 17:00'a ertelenmişti. 17:00'daki antrenman için Florya'ya gelen futbolculara bir süre dehe evlerinde kalmaları, toplantıdan çıkacak sonuca göre bilgilendirme yapılacağı söylendi.

Sarı kırmızılılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'ndan çıkacak sonucu bekliyor...





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