Son Dakika: Futbolun kalbi İstanbul'da atacak! Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek, en iyiler ödüllerine kavuşacak

Spor Servisi / Koray DURKAL - İki sezon boyunca Avrupa kupalarının grup kura çekimlerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul’da ilk organizasyon için geri sayım başladı... İlk olarak yarın, temsilcimiz Beşiktaş’ın da yer alacağı 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kura çekimi gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi’n de saat 19.00’da başlayacak olan kura çekimi aynı zamanda UEFA ödül törenine de sahne olacak. Yılın futbolcuları ve teknik direktörlerinin yanı sıra 2020-21 sezonunun en iyi kaleci, savunma, orta saha ve forvetleri de İstanbul’daki kura çekimi sırasında açıklanacak, böylece ödüller sahiplerine verilecek.

KURAYA 32 TAKIM KATILACAK

BU büyük tören dolayısıyla Avrupa futbolunun patronları ve dünya yıldızları İstanbul’da olacak. Haliç Kongre Merkezi’ndeki törene UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve UEFA Yönetim kurulu üyeleri, TFF Yönetim Kurulu, Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’nun tam kadro katılması beklenirken, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek 32 takımın temsilcileri de salondaki yerlerini alacak. Dünyaca ünlü eski futbolcular Andrey Arshavin ve Michael Essien kura çekimine yardımcı olacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları da cuma günü saat 14.00’te yine İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İSPANYA’DAN 5 TAKIM KATILACAK

Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimine aralarında son Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın da bulunduğu 26 takım doğrudan katılacak. Altı ekip ise play-off maçlarının sonunda belli olacak. İspanya tam 5 takımla (Atletico, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal) organizasyona ev fazla takım gönderen ülke durumunda... Normalde 4 kontenjanı olan İspanya’da Villarreal son Avrupa Ligi şampiyonu olduğu için Devler Ligi bileti aldı. İngiltere, Almanya ve İtalya ise dörder takımla gruplarda temsil edilecek. Grup maçları 14-15 Eylül’de start alacak. Bir grupta aynı ülkeden iki takım yer alamayacak. Gruplarda ilk iki ekip üst tura çıkacak.

2020/21 UEFA YILIN OYUNCUSU:

· De Bruyne (Man. City) · Kante (Chelsea) · Jorginho (Chelsea)

UEFA YILIN KADIN OYUNCUSU:

· Jennifer Hermoso (Barcelona) · Lieke Martens (Barcelona) · Alexia Putellas (Barcelona)

UEFA YILIN TEKNIK DiREKTÖRÜ:

· Pep Guardiola (Man. City) · Roberto Mancini (italya) · Thomas Tuchel (Chelsea)

YILIN KADIN FUTBOLU TEKNiK DiREKTÖRÜ:

· Lluis Cortes (Barcelona) · Peter Gerhardsson (İsveç) · Emma Hayes (Chelsea)

YILIN KALECiSi:

· Thibaut Courtois (Real Madrid) · Ederson (Man.City) · Edouard Mendy (Chelsea)

YILIN DEFANSI:

· Cesar Azpilicueta (Chelsea) · Ruben Dias (Man. City) · Antonio Rüdiger (Chelsea)

YILIN ORTA SAHASI:

· Kevin De Bruyne (Man. City) · Jorginho (Chelsea) · N’Golo Kante (Chelsea)

YILIN FORVETi:

· Erling Haaland (Dortmund) · Kylian Mbappe (PSG) · Robert Lewandowski (Bayern)

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