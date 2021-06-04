Son dakika: Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar açıklandıktan sonra Gökhan Gönül ve Volkan Demirel'den paylaşım!
Futbolda Şike Kumpası Davası'nda kararların açıklanmasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, 2010/11 sezonu için bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar açıklanmasının ardından 2010/11 sezonu şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.
2010/11 sezonu şampiyonluk kupasını paylaşan Gökhan Gönül; "Haklıydık kazandık" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel ise Fenerbahçe taraftarının 'Fenerbahçe Yıkılmaz' koreografisini paylaşıp 'Haklıydık kazandık' yazdı.