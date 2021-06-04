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GeriFutbol Son dakika: Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar açıklandıktan sonra Gökhan Gönül ve Volkan Demirel'den paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar açıklandıktan sonra Gökhan Gönül ve Volkan Demirel'den paylaşım!

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Son dakika: Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar açıklandıktan sonra Gökhan Gönül ve Volkan Demirel'den paylaşım!

Futbolda Şike Kumpası Davası'nda kararların açıklanmasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, 2010/11 sezonu için bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar açıklanmasının ardından 2010/11 sezonu şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.

2010/11 sezonu şampiyonluk kupasını paylaşan Gökhan Gönül; "Haklıydık kazandık" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel ise Fenerbahçe taraftarının 'Fenerbahçe Yıkılmaz' koreografisini paylaşıp 'Haklıydık kazandık' yazdı.

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Son dakika: Futbolda Şike Kumpası Davasında karar açıklandıktan sonra Gökhan Gönül ve Volkan Demirelden paylaşım

Son dakika: Futbolda Şike Kumpası Davasında karar açıklandıktan sonra Gökhan Gönül ve Volkan Demirelden paylaşım

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