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Son Dakika | Futbolda Kumpas Davası ana sanıkları yakalandı
Futbolda Kumpas Davası ana sanıklarından İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Futbolda Kumpas Davası'nda yeni gelişmeler yaşanıyor...
TRT Spor'un haberine göre davanın ana sanıklarından İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
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