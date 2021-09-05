Son Dakika: Futbol dünyasını yasa boğan ölüm! Juventus'un 17 yaşındaki genç ismi kansere yenildi...

Spor Arena Dış Haber - 2015 yılında henüz 12 yaşındayken kansere yakalanan ve 2019 yılına kadar sahalardan uzak kalıp tedavi gören Juventus'un altyapı oyuncusu Bryan Dodien'den acı haber geldi.

17 yaşındaki genç futbolcunun, kansere karşı verdiği savaşı kaybettiği ve hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Hastalık teşhisi konduktan sonra 2017 yılında futbolu bırakan ve 2019 yılında yeniden sahalara dönen Dodien, hastalığının nüksetmesinin ardından 2019 yılında yeniden futbolu bırakmış ve o tarihten bugüne tedavisi devam etmişti.

Yaşam savaşını kaybeden Dodien'i ilk anan isim ise, Juventus'un eski yıldızı Paul Pogba oldu. Dodien'in kanser olduğunu öğrendikten sonra Torino derbisinde attığı golü ona adayan ve genç futbolcuya sürekli destek olan Fransız yıldız, ölümünün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Pogba, "Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Bana ve birçok kişiye ilham kaynağı olduğun için çok teşekkür ederim.

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