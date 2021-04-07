Son dakika: Futbol dünyası 1 ay içinde aşı olacak
Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıda futbolcular, teknik direktörler ve hakemlerin aşılanması kararı alındı.
TFF ve Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantıda futbolcular, teknik adam ve hakemlerin 1 ay içerisinde aşılanması kararı alındı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını açıkladı.
Ahmet Ağaoğlu, "Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak..." sözlerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonunda futbol dünyasının 1 ay içinde aşılanması bekleniyor.
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