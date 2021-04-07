Son dakika: Futbol dünyası 1 ay içinde aşı olacak

TFF ve Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantıda futbolcular, teknik adam ve hakemlerin 1 ay içerisinde aşılanması kararı alındı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, "Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak..." sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonunda futbol dünyasının 1 ay içinde aşılanması bekleniyor.

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