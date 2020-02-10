Son Dakika | Furkan Korkmaz yine alev aldı! Bu kez 31 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 118-111 mağlup ederken; önceki gün harika performansla kariyer rekoru kıran milli basketbolcu Furkan Korkmaz bir kez daha geceye damga vurdu.

Philadelphia 76ers'ın Memphis Grizzlies'i 119-107 yendiği maçta 34 sayı atarak kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, bu sabaha karşı Chicago Bulls maçında yıldızlaştı. Milli basketbolcu kenardan gelip 31 sayı attı. 31 dakika 33 saniye süre alan Furkan Korkmaz, 1/1 serbest atış, 6/11 üçlük, 6/6 ikilik performansıyla 31 sayı kaydetti. Furkan ayrıca 5 ribaund alıp, 2 asist yaptı ve 3 top çaldı.

🔥🔥🔥 Furkan Korkmaz durdurulamıyor;



31 SAYI | 5 REB | 2 ASTpic.twitter.com/EGYHJkqNEi — Spor Arena (@sporarena) February 10, 2020





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