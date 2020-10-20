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GeriFutbol Son dakika | Fulham'da Jean Michael Seri kadro dışı kaldı
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Futbol
Haber Giriş: 20.10.2020 - 20:01 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fulham'da Jean Michael Seri kadro dışı kaldı

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Son dakika | Fulham'da Jean Michael Seri kadro dışı kaldı
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Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Jean Michael Seri, Fulham'da kadro dışı kaldı

Fulham bu sezon Premier Lig'de forma giyecek 25 kişilik kadrosunu duyururken, orta saha oyuncusu Jean Michael Seri listede yer almadı.

Londra ekibinde liste dışı kalan Seri'nin adı yaz transfer döneminde Galatasaray'la anılıyordu.

Nice için İstanbul'a gelmedi

Fransız basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılıların tekrar kadroya katmak istediği Seri, eski takımı Nice'in "bekle" demesi nedeniyle İstanbul'a gelmedi. Nice, son gün Seri'nin yerine Reine-Adelaide'yi kadrosuna kattı.

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