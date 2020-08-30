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GeriFutbol Son Dakika | Fulham, Mario Lemina transferini resmen açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fulham, Mario Lemina transferini resmen açıkladı!

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Son Dakika | Fulham, Mario Lemina transferini resmen açıkladı!
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Fulham, Southampton'dan Mario Lemina'yı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren Mario Lemina'nın yeni takımı belli oldu.

Fulham, Southampton'dan Mario Lemina'yı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Lemina, transferiyle ilgili "Fulham'a geldiğim için gerçekten mutluyum. Bir projenin bir parçası olduğum için mutluyum. Yönetimle bu sezonki hedefler üzerinde konuştum ve harika bir projesi var." ifadelerini kullandı.

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