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GeriBasketbol Son dakika | Frutti Extra Bursaspor’da koronavirüs vaka sayısı 8’e yükseldi!
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DHA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Son dakika | Frutti Extra Bursaspor’da koronavirüs vaka sayısı 8’e yükseldi!

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Son dakika | Frutti Extra Bursaspor’da koronavirüs vaka sayısı 8’e yükseldi!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 8'e yükseldi.

Frutti Extra Bursaspor'da 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda bir oyuncu ve bir idari kadro çalışanının testleri pozitif olarak sonuçlanmıştı.

Kulüpten bugün yapılan yeni açıklamada ise 14 Kasım Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 oyuncu ile 3 teknik kadro çalışanın da test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

Böylelikle kulüpteki vaka sayısı 8'e yükselirken, testleri pozitif çıkan oyuncular, teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

 

Son dakika | Frutti Extra Bursaspor’da koronavirüs vaka sayısı 8’e yükseldi

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