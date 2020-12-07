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GeriBasketbol Son dakika | Frutti Extra Bursaspor'da 1 vaka daha! Covid-19 sayısı 2 oldu...
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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Son dakika | Frutti Extra Bursaspor'da 1 vaka daha! Covid-19 sayısı 2 oldu...

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Son dakika | Frutti Extra Bursaspor'da 1 vaka daha! Covid-19 sayısı 2 oldu...
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Aralık'ta oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline uygulanan PCR testlerine göre bir oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı duyuruldu.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı belirtilen açıklamada, sporcunun tedavisine de başlandığı aktarıldı.

Kulüpten dün yapılan açıklamada da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

 

Son dakika | Frutti Extra Bursasporda 1 vaka daha Covid-19 sayısı 2 oldu...

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