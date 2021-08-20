Son Dakika: Frikik pozisyonu sonrası Arda Güler ile Sosa bir arada! 'Saygısızlık etmek istemedim...'

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Helsinki maçında frikik pozisyonuyla gündeme gelen Sosa-Arda ikilisi maçın ardından sabah kahvaltıda buluştu.

"O FRİKİKİ ATACAK ÇOK MAÇLARIN OLACAK"

Samimi sohbette Arda’ya kendi tecrübelerini aktaran Sosa; “Siz bu takımın geleceğisiniz. Siz oynadığınız sürece ağabeyleriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiki atacak çok maçların olacak” ifadelerini kullandı.

"SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİM"

Arda da pozisyonda frikiki atmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa’ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli yıldıza iletti.

Avrupa arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri, Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılandı ve “Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler. İleride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın.” şeklinde karşılık buldu.

NELER YAŞANDI?

Arda Güler maçın son bölümünde kazanılan frikik sonrası taraftarın da isteğiyle topun başına geçti. Ancak duran topu Jose Sosa kullandı. Arjantinli'nin bu hamlesi sosyal medyada taraftarları bir hayli sinirlendirdi.

Arda Güler kimdir?

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 2014 yılında Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda,gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç yetenek, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19’da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.