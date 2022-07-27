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Son Dakika: Fredrik Midtsjö, Galatasaray'a çok yakın! Stopere Mingueza hamlesi...

#Transfer#Midtsjö#Mingueza

Hem 6 hem de 8 numara olarak oynayabilen Norveçli futbolcu prensipte anlaştığı G.Saray’a gidebilmek için kulübünden kolaylık isterken, şimdi gözler AZ’nin vereceği karara çevrildi.

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Florian Grillitsch transferini rafa kaldıran G.Saray alternatif isimler arasında yer alan Fredrik Midtsjö’de mutlu sona çok yakın.

Okan Buruk ısrarla ön libero takviyesi isterken sarı kırmızılılar prensipte anlaştığı AZ Alkmaar’lı futbolcu için resmi teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Midtsjö’nün de kulübü ile görüşerek izin verilmesini istediği öğrenildi. Sarı kırmızılılar ile Hollanda temsilcisi arasındaki bonservis pazarlığının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

STOPERE MINGUEZA

Bu arada Sevilla’ya sattığı Marcao’nun boşluğunu yine İspanya’dan doldurmaya hazırlanan G.Saray’ın gündemindeki isim ise Barcelona’lı Oscar Mingueza. İspanyol Sport Gazetesi, Katalan devinin altyapısından yetişen Mingueza’nın kariyerine daha fazla şans bulabileceği bir takımda devam etmek istediğini ve adaylar arasında sarı kırmızılıların da olduğunu öne sürdü.

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BİRÇOK KULÜP İSTİYOR

Celta Vigo, Real Valladolid, Girona ve Getafe’nin de talip olduğu İspanyol oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etmek istediği belirtildi. Hoffenheim ve AEK’nın istediği Mingueza için en iyi teklifi G.Saray’ın yaptığı vurgulandı. Barcelona 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis belirlerken sonraki satıştan pay karşılığında daha düşük bir rakama transfere izin verebileceğinin altı çizildi.

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#Transfer#Midtsjö#Mingueza

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