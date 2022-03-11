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Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor'da Admir Mehmedi 2.5 ay sahalardan uzak kalacak!

#Fraport TAV Antalyaspor#Demir Grup Sivasspor#Sakatlık
Son Dakika: Fraport TAV Antalyasporda Admir Mehmedi 2.5 ay sahalardan uzak kalacak

Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Admir Mehmedi'nin 2,5 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Admir Mehmedi'nin 2,5 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Admir Mehmedi'nin Antalya ve İsviçre'de yapılan kontrollerinde sol uyluk arka kas grubu (hamstring) ve tendonunda yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Yaklaşık 2.5 ay süreyle sahalardan uzak kalacak futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

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#Fraport TAV Antalyaspor#Demir Grup Sivasspor#Sakatlık

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