Son Dakika: Fraport Antalyaspor'dan sezonun transfer operasyonu! Diego Costa'ya 6 ayılık teklif...

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Süper Lig ’de ilk 23 haftayı 24 puanla 17. sırada tamamlayan ve düşme hattında yer alan Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; Admir Mehmedi, Alassane Ndao ve Fernando transferlerini açıklayan Akdeniz ekibi gözünü Diego Costa’ya dikti. Kırmızı-Beyazlılar, Brezilya asıllı İspanyol yıldız için 6 aylık transfer teklifi yaptı.

33 yaşındaki santrfora 6 ay için 1.2 milyon Euro teklif edildi. Antalya ekibi Diego Costa’nın sözleşmesine 2 yıl da opsiyon koydurmak istiyor. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş ’ın da gündeminde olan ve Siyah-Beyazlılar’ın transferi bitirmeye çok yaklaşmasına rağmen tercihini Brezilya’dan yana kullanan Diego Costa, Atletico Mineiro’yu şampiyon yapmıştı.

Yanıt bekleniyor

Yıldız oyuncunun adı bir yandan Avrupa devleriyle de anılmaya devam ediyor. İngiliz basını, Arsenal ve Chelsea’ye önerilen oyuncunun adı İspanyol basını tarafından Barcelona ile de geçiyor. Antalyaspor’un transferi birkaç güne kadar olumlu ya da olumsuz netleştirecek.

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