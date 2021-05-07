Son dakika: Fransızlar çıldırdı! Burak Yılmaz Lille tesislerine girerken...

Spor Arena - Burak Yılmaz, 35 yaşındaki hiçbir futbolcunun kolay kolay veremeyeceği bir karar vererek sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmış ve Fransa ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. '35 yaşında Fransa'da başarılı olabilir mi?' sorularından sıyrılan Burak Yılmaz, Lille'de krallığını ilan etti ve taraftarın sevgilisi oldu.

TAKIMIN GOL YÜKÜ ONUN SIRTINDA!

Az gol atan bir savunma takımı olan Lille'in gol yükünü Burak Yılmaz çekiyor. Sakatlıklar sebebiyle toplam 10 hafta takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, çıktığı 25 lig maçında 13 gol atıp 5 de asist yaptı. Burak, şu anda Lille'in en golcü futbolcusu. Onu 11 gollü Jonathan David takip ediyor.

Jonathan Bamba'nın 6 gol 9 asisti, bir diğer milli gururumuz Yusuf Yazıcı'nın ise 7 gol 4 asisti var.

İKİ KEZ AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının oylarıyla Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kral, Aralık ayında da aynı unvana sahip olmuştu.

L'EQUIPE'İN KAPAĞINI MESKEN BELLEDİ

Milli golcü Burak Yılmaz, Lille'de sergilediği performansla Fransa'da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe de 'Kral'a kapağında sık sık yer veriyor. Lyon'u 2-0 geriden gelip 3-2 yendikleri maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Burak, L'Equipe'in kapağında kendine yer bulmuştu. Ardından Nice maçını da boş geçmeyen deneyimli golcü yeniden kapakta yer almıştı.

L'Equipe bugün de Lens - Lille maçı için hazırladığı kapakta yine Burak Yılmaz'a yer verdi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ KONUMUNDA

Burak Yılmaz, Fransa'da şampiyonluğa taşıdığı Lille'in taraftarlarınca da çok seviliyor. Lille taraftarları, Burak Yılmaz bugün antrenman için Lille tesislerine girerken 35 yaşındaki futbolcunun arabasının önünü kesti ve çılgınlar gibi Burak Yılmaz tezahüratları yaptı.

GAEL KAKUTA'YA VERDİĞİ CEVAP BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Lens forması giyen Gael Kakuta'nın, Lille maçı öncesi; "Paris Saint-Germain’in şampiyon olmasını isterim" sözünün hatırlatılması üzerine ise Burak Yılmaz; "Kakuta çok tecrübeli ve iyi bir oyuncu. Keşke hissettiklerini içinde tutsaydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta Paris’e yenildiler." yanıtını verdi.

Burak'ın verdiği bu yanıt, sosyal medyada Lille taraftarlarınca binlerce kez paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ SONRASI BURAK'TAN NET AÇIKLAMA: KALIYORUM

Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberler günlerdir basında yer alıyord. Konuyla ilgili önce Fenerbahçe kulübü açıklama yaparak bu haberleri yalanlamıştı. Burak Yılmaz da önceki gün basın toplantısında; "Lille ile 2 senelik kontrat imzaladım. 2. de bitirsek şampiyon da olsakj harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz şampiyonluk. 1 sene daha kontratım var ve devam ettiği sürece buradayım. Bir korkum ve çekincem yok." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA SON 3 MAÇ

Burak Yılmaz'ın önderliğinde şampiyonluğa koşan Lille'in önünde üç maç kaldı. Şu anda PSG'nin 1, Monaco'nun 5 ve Lyon'un 6 puan önünde lider konumda bulunan Lille; Lens, St-Etienne ve Angers karşılaşmalarını kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

LILLE'DE GOL YÜKÜ 'BİZİM ÇOCUKLAR'IN ÜZERİNDE

Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille'de Türk oyuncuların gol ve gole katkı istatistikleri dikkat çekti. İyi bir savunma takımı olan ve geçiş hücumlarında başarı elde eden Lille bu sezon 35 haftada 59 gol attı.

Lille'in bu gollerinin 23'ü Türk futbolcularından geldi. Burak Yılmaz 13, Yusuf Yazıcı 7 ve Zeki Çelik de 3 golle takıma katkı yaptı. Gol katkısı anlamında bakılacak olursa Lille'in ligde attığı 59 golün yaklaşık %60'ında milli futbolcularımızın gol veya asist katkısı bulunuyor.

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