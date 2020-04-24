Son Dakika: Fransız futbolcu Junior Sambia, corona virüs nedeniyle yoğun bakımda!
Fransa Ligi takımlarından Montpellier'in 23 yaşındaki futbolcusu Junior Sambia, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'in 23 yaşındaki genç futbolcusu Junior Sambia, solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Corona virüs olduğu anlaşılan genç futbolcu, yoğun bakıma alınırken dünden beri yoğun bakımda olduğu belirtildi.
Fransız basınının haberine göre Sambia, Fransa Ligi'nde corona virüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Fransısz futbolcu, bu sezon takımıyla 22 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist yapmıştı.
Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle