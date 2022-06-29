Son dakika: Fransız ekibi Rennes'den Kim Min-Jae ve Fernando Muslera açıklaması! "Kriterlerimize uyuyor"

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Fransız ekibi Rennes’in Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçeli Kim Min-Jae’nin listelerinde olduğunu söyledi.

TVR’de yayınlanan Pleine Lucarne isimli programda açıklamalarda bulunan Maurice, West Ham United’a transfer olan Nayef Aguerd’in yerine bir stoper aradıklarını ve Kim Min-Jae’nin aradıkları kriterlere uyduğunun altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

EN iYi TAKIMI KURMAK iÇiN ÇALIŞIYORUZ

“Bugünlerde transfer piyasasında çok fazla şey olmuyor. Fransız takımlarının imzalayabileceği çok fazla isim yok ancak kadromuzu güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yeni sezon mücadele edecek en iyi takımı kurmak için çalışıyoruz. Nayef Aguerd gibi bir oyuncunun benzerini bulmak kolay olmuyor. Fenerbahçeli Kim Min-Jae, benim çok beğendiğim ve oyunun mesafesini kısaltma özelliği olan bir stoper. Onu oldukça iyi tanıyorum. Aradığımız kriterlere uyuyor. Ancak bu transferi gerçekleştirmek hiç kolay değil.”

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DOĞAN ALEMDAR 1. KALECi OLABiLiR FERNANDO MUSLERA KRiTERLERiMiZE UYUYOR

Rennes Sportif Direktörü Maurice, takımın 1. kalecisi Gomis’in yerine başka bir ismi düşündüklerini ifade ederken şunları söyledi: “Gomis’in ardında 19 yaşında genç bir kalecimiz (Doğan Alemdar) var ve gelecekte ilk kalecimiz olabilir. Sommer, Mandanda ve Muslera kriterlerimize uyuyor. Bize çok şey katacağını düşündüğümüz deneyime sahipler.”