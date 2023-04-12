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Son Dakika: Fransa'yı sallayan skandal! PSG hocası Galtier'in siyahi ve müslüman futbolcularla ilgili şok sözleri ifşa oldu

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#Galtier#Müslüman Siyahi Futbolcular#Fransa
Son Dakika: Fransayı sallayan skandal PSG hocası Galtierin siyahi ve müslüman futbolcularla ilgili şok sözleri ifşa oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 16:16

Lille döneminde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in hocalığını yapan Galtier, Fransa'da çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, bir dönem birlikte çalıştıkları Galtier'in kendisine yolladığı maili ifşa etti.

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Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenerek bu sezonu da hayal kırıklığı ile tamamlayan Paris Saint Germain'de sular durulmuyor.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Fransa'da ciddi bir ırkçılık suçlamasının hedefi haline geldi.

Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, geçtiğimiz Eylül ayında Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christope Galtier'i işaret ederek 'Asla açıklayamayacağım ciddi şeyler var' demişti. 

Son Dakika: Fransayı sallayan skandal PSG hocası Galtierin siyahi ve müslüman futbolcularla ilgili şok sözleri ifşa oldu

SKANDAL SÖZLER: "ÇOK FAZLA SİYAHİ VE CUMA GÜNÜ CAMİYE GİDEN PİSLİKLERDEN OLUŞUYOR"

Lille döneminde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in hocalığını yapan Galtier'in, Nice teknik direktörüyken takımın sportif direktörü Fournier'e yolladığı mail ortaya çıktı.

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RMC Sport'un haberine göre Galtier mailde, "Takım, çok fazla siyahi ve cuma günleri camiye giden pisliklerden oluşuyor. Bu kadar siyahi ve müslüman olmamalı." şeklinde ifadeler kullanıyor.

Son Dakika: Fransayı sallayan skandal PSG hocası Galtierin siyahi ve müslüman futbolcularla ilgili şok sözleri ifşa oldu

AL-KHELAIFI SORUŞTURMA BAŞLATTI İDDİASI

Galtier’in 'Takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olmaz' sözleri Fransa'da gündemi sarsarken PSG'nin sahibi Al-Khelaifi'nin, olayla iç soruşturma başlattığı iddia edildi.

Al Khelaifi'nin bu maillerden haberi olmadığı öğrenilirken yaşanan bu olay sonrasında Galtier ile ilgili alacağı aksiyon şimdiden merak konusu.

İDDİALAR DOĞRUYSA YOLLAR AYRILSIN

Öte yandan Paris taraftar grubu da iddiaların ispat edilmesi halinde Galtier ile yolların ayrılması gerektiği yönünde bir duyuru yaptı.

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#Galtier#Müslüman Siyahi Futbolcular#Fransa

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