Son dakika: Fransa'nın EURO 2020 faciası sonrası takımdaki olaylar bir bir ortaya çıkıyor! Pogba, Giroud, Mbappe, Rabiot, Deschamps ve otel...

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'nin en büyük favorilerinden olan son dünya şampiyonu Fransa, Bükreş'te oynanan son 16 turu maçında İsviçre'ye penaltılar sonucu elenmişti. Müsabakada 3-1 öne geçmesine karşın, 81 ve 90. dakikalarda İsviçre'nin gollerine engel olamayan Maviler, normal süresi 3-3 sona eren ve uzatmalarında gol olmayan maçın penaltılarında rakibine boyun eğdi. Fransa'nın elenmesine sebep olan penaltıyı turnuvanın kayıp yıldızı Mbappe'nin kaçırması da büyük olay oldu.

TRİBÜNDE AİLELER BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Son penaltı atışında İsviçre kalecisi Sommer'i geçemeyen Kylian Mbappe, tüm Fransızları üzüntüye boğarken tribünde maç izlemek için bulunan Adrien Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe'nin aileleri arasında tartışma yaşandığı ortaya çıkmıştı. RMC Sport'un haberine göre, Adrien Rabiot'un annesi Veronique Rabiot, İsviçre'nin Gavranovic'le bulduğu üçüncü golde Paul Pogba'yı suçladı. İsviçre'nin maçı uzatmalara götüren golünde top kaybı yapan Paul Pogba'nın sorumluluğunun olduğunu belirten Adrien Rabiot'un annesi Veronique Rabiot ile Pogba'nın aile üyeleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

MBAPPE'NİN BABASIYLA DA TARTIŞTI

Maç bitimine kadar Adrien Rabiot'un annesi ve Paul Pogba'nın ailesi arasındaki sürtüşme devam ederken son düdükle birlikte tartışma başka bir yön aldı.

Son penaltıda topun başına geçen Mbappe'nin, atıştan yararlanamamasına öfkelenen Adrien Rabiot'un annesi bu kez de golcü oyuncunun aile üyeleriyle tartıştı. Kylian Mbappe'nin babasıyla tartışan Rabiot'un annesi, Mbappe'nin çok kibirli olduğunu ve oğlunun bu tavrını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

*Mbappe'nin babası

FACİA SONRASI FRANSA BASINI DÜĞMEYE BASTI

Fransa'nın İsviçre'ye elenmesinin ardından ülkenin köklü spor gazeteleri, milli takımın EURO 2020 kamp sürecinden elenmesine kadar geçen sürede yaşanan olumsuzlukları tek tek açıklamaya başladı.

Bugün L'Equipe'te yer alan haberde Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020'ye hazırlık döneminin hiç de göründüğü gibi olmadığı, hazırlık maçlarının ardından takım içinde bazı huzursuzluklar olduğu yazıldı.

KAMPTAKİ ÇATLAKLAR: MBAPPE & GIROUD

L'Equipe'in haberine göre Fransa'nın EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Bulgaristan ile oynadığı ve 3-0 kazandığı özel maç sonrasında iki gol atan Olivier Giroud'nun 'Biraz daha iyi yardım ve top servisi alsam daha çok gol atardım' şeklindeki yorumu, takımın genç yıldızı Kylian Mbappe'yi çok kızdırdı.

Mbappe, Giroud doğrudan onu hedef almamasına rağmen bu sözlerden çok alındı ve kamp döneminin sonuna kadar içine kapandı. Bir basın toplantısıyla bu sözlere yanıt vermek isteyen Mbappe'nin bu isteği geri çevrildi. Takımın tecrübeli isimleri Lloris, Mandanda ve Sissoko, 22 yaşındaki oyuncuyu kampta sürekli somurtkan bir şekilde görmekten sıkıldıkları da çıkan haberde yer aldı.

OYUNCULAR KALDIKLARI OTELLERDEN MEMNUN OLMADI

Turnuvanın favorileri İngiltere, İtalya ve İspanya, ev sahibi ülkelerden oldukları için kamp organizasyonlarını daha sağlıklı yapmıştı. Fransa ise sırasıyla Münih, Budapeşte ve Bükreş'e seyahat ederek grup maçlarını oynamıştı. Fransız futbolcular hem bu durumdan hem de özellikle Bükreş ve Budapeşte'de konakladıkları otelden hiç memnun olmadı.

POGBA'DAN OTEL DEĞİŞTİRME TEKLİFİ

Fransa'nın turnuvada en iyi performans gösteren oyuncularından olan Paul Pogba, Budapeşte'deki oteli hiç sevmediklerini ve 50 kilometre uzaklıkta başka bir otele geçmek istediklerini takım yöneticilerina iletti ancak bu istek karşılıksız kaldı. Fransız futbolcular, şehir merkezinde olan ve pencereleri bile açılmayan oteli hiç sevmediklerini yakın çevrelerine defalarca söylemişler.

FUTBOLCULARA AİLE VETOSU

Fransız futbolcular, EURO 2020 süresince ailelerinden uzak kaldılar. Belçika ve İspanya takımlarından futbolcu arkadaşları kampın ve turnuvanın belirli zamanlarında aileleriyle vakit geçirebilirken Fransa Futbol Federasyonu'nun bu katı kısıtlaması, oyuncuları bezdirdi. Federasyonun bu kısıtlamaya gösterdiği sebep ise koronavirüs tedbiri olarak oyunculara açıklanmış.

DEMBELE'NİN SAKATLANIP TAKIMDAN AYRILMASI MORALLERİ BOZDU

Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan Ousmane Dembele'nin kadrodan çıkarılmasının oyuncuların moralini çok bozdu. Ousmane Dembele, Pogba ile birlikte takımın neşe kaynağıydı. Yıldız ama içine kapanık isimler olan Mbappe, Benzema ve Griezmann'ı bile muhabbete dahil edebilme özelliği olan Dembele'nin kamptan ayrılması, takım içi eğlence dozunun azalmasına da sebep oldu.

İSVİÇRE MAÇINDA OYUNCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Frenc Football News'in haberine göre İsviçre maçında yedikleri gol sonrası Rabiot ile Pogba ve Varane ile Pavard arasında küfürleşmeye varan sözlü bir tartışma yaşandı. Rabiot, top kaybeden ve golü yemelerine sebep olan Pogba'ya sert çıkarken Varane de Pavard'ın kötü savunmasını sert sözlerle eleştirdi.

MBAPPE'Yİ KİMSE TESELLİ ETMEDİ

İsviçre maçında son penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe'nin etrafında İsviçreli futbolcular sevinç gösterisinde bulunurken Fransa takımından hiçbir oyuncu Mbappe'nin yanına gelip oyuncuyu teselli etmedi. Mbappe, sessiz ve üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. Yıldız futbolcunun soyunma odasında kaçan penaltı sebebiyle özür dilediği ifade edildi.

VARANE TAKIMI TOPLAMAYA ÇALIŞTI AMA NAFİLE

Raphael Varane, İsviçre maçının ardından soyunma odasında takımı toplamaya çalıştı ama beklediği karşılığı bulamadı. Bu sırada teknik direktör Didier Deschamps da basın toplantısında kendisine gelen sert sorularla boğuşmaktaydı.

DESCHAMPS'TAN TAKIMA: BİRBİRİNİZE SAYGI DUYUN

Basın toplantısının ardından soyunma odasına geri dönen teknik direkör Didier Deschamps'ın takıma; 'Eylül'de yeniden birlikte olacaksınız. Birbirinize saygı gösterin' dediği belirtiliyor.