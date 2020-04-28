Son Dakika | Fransa'da ligler sona erdi!
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-20 Ligue 1 ve Ligue 2 sezonlarının sona erdirildiğini açıkladı.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede Eylül ayından önce büyük spor organizasyonlarının düzenlenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Edouard Philippe ayrıca futbolda tüm liglerde 2019/20 sezonun oynanmayacağını da duyurdu. Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak." ifadelerini kullandı.
Daha önce Belçika ve Hollanda'da da 2019/20 sezonları iptal edilmişti.
Yeni sezon Ağustos'ta
İçinde bulunduğumuz sezonun mevcut haliyle sona erdirilmesinin ardından 2020-21 sezonunun Ağustos ayında başlaması bekleniyor.
Şampiyon Mayıs'ta belli olacak
Lig yöneticilerinin bu sezonla alakalı sıralamayı, şampiyonu, küme düşenleri ve lige yükselenleri Mayıs ayı içerisinde belirleyecekleri öne sürüldü.
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