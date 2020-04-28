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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fransa'da ligler sona erdi!

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-20 Ligue 1 ve Ligue 2 sezonlarının sona erdirildiğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede Eylül ayından önce büyük spor organizasyonlarının düzenlenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Edouard Philippe ayrıca futbolda tüm liglerde 2019/20 sezonun oynanmayacağını da duyurdu. Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce Belçika ve Hollanda'da da 2019/20 sezonları iptal edilmişti.

Yeni sezon Ağustos'ta

İçinde bulunduğumuz sezonun mevcut haliyle sona erdirilmesinin ardından 2020-21 sezonunun Ağustos ayında başlaması bekleniyor.

Şampiyon Mayıs'ta belli olacak

Lig yöneticilerinin bu sezonla alakalı sıralamayı, şampiyonu, küme düşenleri ve lige yükselenleri Mayıs ayı içerisinde belirleyecekleri öne sürüldü.

 

Son Dakika | Fransada ligler sona erdi

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