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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fransa'da ligler bitiriliyor! Yeni sezon Ağustos'ta...

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Fransa'da futbol Ağustos ayına kadar durmak üzere. Ligue 1 ve Ligue 2 yönetimleri, corona virüsü salgını nedeniyle bu sezonu mevcut haliyle bitirip yeni sezonu Ağustos ayından itibaren başlatmayı planlıyor.

Spor Arena Dış Haberler | Ligue 1 ve Ligue 2 yönetimleri, corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan 2019-2020 sezonunu mevcut haliyle bitirme kararı aldı.

L'Equipe ve Le Parisien gibi Fransa'nın önde gazetelerinde yer alan haberlerde, içinde bulunduğumuz sezonun şu anki durumuyla sona erdirileceği ve 2020-21 sezonunun ise Ağustos ayında başlayacağı belirtildi.

Şampiyon Mayıs'ta belli olacak

Lig yöneticilerinin bu sezonla alakalı sıralamayı, şampiyonu, küme düşenleri ve lige yükselenleri Mayıs ayı içerisinde belirlemesi bekleniyor.

Fransız hükümeti futbolu durdurmak istiyor

Öte yandan RMC Sport ise Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapacağını ve ülkede futbolun Ağustos ayına kadar durdurulacağını resmen duyuracağını belirtti.

Son Dakika | Fransada ligler bitiriliyor Yeni sezon Ağustosta...

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