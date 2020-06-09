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Haber Giriş: 09.06.2020 - 17:28,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fransa'da küme düşme kaldırıldı! Mahkeme kararı...

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Son Dakika | Fransa'da küme düşme kaldırıldı! Mahkeme kararı...
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Fransa'da mahkeme, Ligue 1'in tescil edilmesiyle küme düşürülen Toulouse ve Amiens'in itirazları kabul etti ve federasyonun verdiği kararı iptal etti.

Corona virüs nedeniyle Fransa'da liglerin bitirilmesine karar verilirken küme düşme hattının içinde bulunan Toulouse ve Amiens küme düşürülmüştü.

İki kulüp, karara itiraz ederken konu mahkemeye taşındı. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre mahkeme, Toulouse ve Amiens'in itirazları kabul etti ve federasyonun verdiği kararı iptal etti. 

Böylece Toulouse ve Amiens'in küme düşürülme kararı iptal oldu ve iki takım da gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye devam edecek.

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