Son Dakika: Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor! Belediyeden sürpriz hareket...

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 36. hafta mücadelesinde oynanan derbide Lens ile Lille karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçtan galibiyetle ayrılan taraf, 3-0' gibi net bir skorla şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Lille oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren sayıları 4. ve 20. dakikalarda Burak Yılmaz ile 60. dakikada Jonathan David kaydetti. Ev sahibi takım ise 35. dakikada Clement Michelin'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan mücadeleyi 10 kişi tamamladı ve gol sevinci yaşayamadı.

Alınan bu sonucun ardından Lille puanını 79'a yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Paris Saint Germain ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Paris Saint Germain'in bir maç eksiği bulunuyor.

BURAK YILMAZ'DAN 20 GOLE KATKI

75 dakika oyunda kalan 35 yaşındaki golcü yerini Yusuf Yazıcı'ya bırakırken ilk devrede attığı 2 golle Lille formasıyla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. 5 de asisti bulunan milli golcü, Lille formasıyla toplamda 20 gole katkı yaparak takımının gol yükünü çekmeye devam etti.

MOUSSA SOW İNANAMADI

35 yaşındaki Burak Yılmaz, Moussa Sow'dan sonra Lille formasıyla ilk sezonunda ligde 20 gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertlilerden önce Lille formasıyla gol krallığı yaşayan Moussa Sow, Burak Yılmaz'ın attığı ikinci gol sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Moussa Sow, Burak Yılmaz için "İnanılmaz ve muhteşem" ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN SONRA BURAK GELİYOR

Öte yandan bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde mücadele eden 35+ yaşındaki oyuncular arasında Burak Yılmaz’dan (15) daha fazla gol atan tek isim 27 golle Cristiano Ronaldo oldu.

MEVLÜT ERDİNÇ'İ YAKALADI

Burak Yılmaz ayrıca Ligue 1’de Mevlüt Erdinç’in (2009/10) ardından, bir sezonda 15 gole ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu.

GALTIER MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

"Bizim açımızdan ideal bir senaryo oldu. Erken gol bulduk, sonrasında sayısal üstünlüğü elde ettik. Burak muhteşem bir gol attı ve rakibin maça ortak olma ihtimali güçleşti fazlasıyla. İyi bir grubumuz var, herkes birbiri için çalışıyor ve mücadele ediyor."

FRANSIZ TARAFTARLARIN BURAK YILMAZ YORUMLARI

@Mansour_Loum: Ligue1’in en iyi oyuncusu. Neredeyse Pfizer aşısında öncelik sahibi olan bir isim. Ama ne oyuncu saha içinde.

@LucaDmng: Burak Yılmaz şampiyonluk kupasını kafaya takmış. Lyon, Nice, Lens tüm maçların sonucuna kendi karar verdi. İnanılmaz etkileyici bir goldü.

@a_desperately: Burak Yılmaz; senin yaşında bir oyuncunun bu kadar iyi olması yasadışı olmalı.

@MunsterMax: Kakuta yaptığı açıklamadan dolayı pişmandır. Burak, dersini verdi. Burak, önce basın karşısında daha sonrasında da saha içinde cevabını verdi. KRAL’ı kızdırmamak lazım.

@modouaet: Burak Yılmaz, dünyanın en iyi oyuncusu. Sadece bizim haberimiz yokmuş.

@ValDebush: Burak Yılmaz’ın şahane bir transfer olduğunu söylediğim zaman benimle dalga geçmişlerdi.

@Lejeune98Adrien: Takımınızda mutlaka bir Burak Yılmaz bulunsun, inanın hayatınızı değiştiriyor. Sezon sonunda Ligue1’in en iyi oyuncusu unvanı için konuşuruz yeniden.

@mellepage44: Bu aralar “güven” kelimesinin en iyi eş anlamı Burak Yılmaz (yetenekle beraber üstelik).

35 yaşında bir Türk, neredeyse tek başına Ligue 1 Kupasını kazanmak üzere.

L'EQUIPE HANGİ MANŞETİ ATTI?

L’Equipe Gazetesi, Lille'in Lens'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından müsabakada 2 gol atan Burak Yılmaz'ı manşetine taşıdı. Haberde, "Lille hedefine ulaşıyor. Durdurulamaz Türk golcüsü Burak Yılmaz’ın Türkiye Bayrağı attığı 2 gol sayesinde liderliğini sürdürmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

L’Equipe Gazetesi ayrıca Burak Yılmaz için "Kuzeyin İmparatoru" manşetini attı.

LILLE BELEDİYESİ BİLE DAYANAMADI

Burak Yılmaz'ın takımını adım adım şampiyonluğa taşıdığı performansının ardından Lille Belediyesi sosyal medyadan geceye damga vuran bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Böyle devam ederse Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz." ifadeleri kullanıldı.