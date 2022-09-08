Son Dakika: Fransa'da gündem yine Mbappe! Basın toplantısında kahkahalara boğuldu... Tepkiler çığ gibi büyüyor...

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Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in yalnızca 380 kilometre uzaktaki Nantes deplasmanına özel jetle gitmesinin ülkedeki yankıları sürüyor. Kulüp, trenle sadece 2.5 saat süren mesafeyi hava yoluyla gittiği için çevreci olmamakla suçlanıyor.

Son düzenlenen basın toplantısında bu konu hakkında sorulan sorulara teknik direktör Christophe Galtier ve Kylian Mbappe'den gelen tepkiler, eleştirilerin artmasına sebep oldu. Her iki ismin konuyu kamuoyu önünde küçümsemesi büyük tepki çekti.

GALTIER DALGA GEÇTİ, MBAPPE KAHKAHALARA BOĞULDU

Soruyla dalga geçen Christophe Galtier, "Bu sorunun sorulacağını biliyordum. Dürüst olmak gerekirse, seyahatlerimizi ayarlayan şirketle bu sabah konuştuk ve kara yelkenlisiyle seyahat etme seçeneğini inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aynı soru Kylian Mbappe'ye yöneltilince Fransız oyuncu kahkahalara boğuldu ve konuyla ilgili bir fikri olmadığını söyledi. Yetenekli futbolcunun, hassas bir konu hakkında yöneltilen ciddi bir soru karşısında gülme krizine girdiği anlar ülkede büyük tepki çekti.

SİYASİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bu görüntüler üzerine, "Gerçekten böyle mi cevap veriyorsunuz? Uyanın beyler!" derken Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ise "Bundan daha sorumlu yanıtlara alışkınız." ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Bruno Le Marie ise "Mbappe’ye bayılıyorum. Hepimiz yanlış zamanlarda gülebiliriz ve Mbappe de gerçekten çok yanlış bir zamanda güldü. İklim değişikliğini hepimiz ciddiye almalıyız." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Tartışma, Fransa’nın ulusal tren şirketi SNCF’nin kıdemli bir yöneticisinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla başladı. "Paris’ten Nantes’a TGV (hızlı tren) ile gitmek iki saatten az sürüyor. Bir TGV trenimizi sizin ihtiyaçlarınıza göre hazırlayabiliriz. Bu bizim ortak çıkarlarımıza da hizmet eder: Güvenlik, hız ve ekolojik seyahat.” sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.

ÖZEL JET KULLANIMI ELEŞTİRİLİYOR

Özel jetlerin kullanımı hem Fransa’da hem de diğer ülkelerde tartışma konusu. Bu yaz pek çok ülkenin sıcak hava dalgaları, kuraklık ve sellerle mücadele ederken sosyal medya kullanıcıları özel jet kullanımını eleştiriyor.

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İngiltere’de de Premier Lig kulüpleri de sık sık ülke içi seyahatlerinde uçak yolculuğunu tercih ediyor. Arsenal 2015’te Norwich’e 14 dakikalık uçuşları nedeniyle, Tottenham da aynı yıl Bournemouth’a 20 dakikalık uçuşları nedeniyle eleştirilmişti.

ULAŞTIRMA BAKANI ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Yine de konu, şu anda Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune'nin küresel ısınmayı sınırlamak için özel jetlerin kısıtlanması çağrısında bulunduğu sıcak bir konu. Bu yaz Fransa, birkaç sıcak hava dalgası, orman yangınları ve kuraklık getiren tarihinin en sıcak ikinci yazına katlandı.