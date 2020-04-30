Son Dakika | Fransa Ligue 1'de sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain!

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1. Futbol Ligi 2019-2020 sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan PSG şampiyon ilan edildi. Toulouse ve Amiens de bir alt lige düşürüldü.

Marsilya, 7 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Olympique Lyon ise 1996/1997 sezonundan sonra ilk kez Avrupa Kupaları’nda olmayacak.