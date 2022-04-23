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Son Dakika: Fransa Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain!

#PSG#Fransa Ligue 1#Lens
Son Dakika: Fransa Ligue 1de şampiyon Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain, Lens ile 1-1 berabere kalarak Fransa Ligue 1'de 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Fransa Ligue 1'in 34. haftasında PSG ile Lens karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve Paris Saint-Germain, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lens, 57. dakikada Kevin Danso'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken 68. dakikada sahneye Lionel Messi çıktı.

Arjantinli yıldızın şık golünde asisti yapan isim ise Neymar oldu.

Konuk ekibin golünü 88. dakikada Jean kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, 78 puanla mutlu sona ulaştı. Lens'in puanı ise 54 oldu.

SON 10 YILDA 8. ZAFER

Paris ekibi, son 10 yılda 8. kez şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde 10. kez kupayı kazanan PSG, St. Etienne ile şampiyonluk sayılarını da eşitlemiş oldu.

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#PSG#Fransa Ligue 1#Lens

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