Son dakika: Fransa Burak Yılmaz'ı konuşuyor! Lille hocası Galtier'den Burak için açıklama geldi: "Gösterdiği tepki..."

Spor Arena Dış Haber - Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lille, sahasında Nice'i 2-0 mağlup etti ve PSG'ye devrettiği liderlik koltuğunu yeniden devraldı.

Bu sezon gösterdiği performansla Lille'i şampiyonluk yarışında tutan milli golcü Burak Yılmaz, 13. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, 71. dakikada yerini bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

36 yaşındaki golcü futbolcunun oyundan çıkarken sinirli oluşu dikkat çekerken, hocası Christophe Galtier'e tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına yöneldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galtier, tecrübeli golcüden övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Açıkçası Burak'ın dönüşü takım için gerçekten önemli bir artı. Burak hem saha içinin hem de tüm haftanın lideri" ifadelerini kullandı.

"KARARIMIN SEBEPLERİNİ ONA ANLATTIM"

Basın mensuplarının Burak'ın gösterdiği tepkiyle alakalı sorduğu bir soruya ise Galtier, "Açıkçası oyundan alındığı için hayal kırıklığına uğradı. Maçtan sonra konuştuk, kararımın sebeplerini ona anlattım. Şu an iki sarı kartı var ve eğer 3. sarı kartı görürse bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek. Önümüzde kalan tüm maçlar çok önemli. Bu nedenle onun da onaylayabileceği bir hamle ile Burak'ı korumak istedim" şeklinde konuştu.

GOL YÜKÜ 'BİZİM ÇOCUKLAR'IN ÜZERİNDE

Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille'de dikkat çeken bir diğer konu ise gol ve gole katkı istatistiklerinde ortaya çıktı. İyi bir savunma takımı olan ve geçiş hücumlarında başarı elde eden Lille bu sezon 35 haftada 59 gol attı.

Lille'in bu gollerinin 23'ü Türk futbolcularından geldi. Burak Yılmaz 13, Yusuf Yazıcı 7 ve Zeki Çelik de 3 golle takıma katkı yaptı. Gol katkısı anlamında bakılacak olursa Lille'in ligde attığı 59 golün yaklaşık %60'ında milli futbolcularımızın gol veya asist katkısı bulunuyor.

35 GOLE DİREKT KATKI

13 gol atan Burak Yılmaz'ın 5 asisti, 7 gol atan Yusuf Yazıcı'nın 4 asisti ve 3 gol atan Zeki Çelik'in de 4 asisti bulunuyor. Türk futbolcularımız, Lille'in 59 golünün 35'ine gol veya asistle katkı yaptılar.

3 MAÇI DA KAZANIRLARSA ŞAMPİYON OLACAKLAR

Nice'i 2-0 yenerek puanını 76'ya çıkaran Lille, PSG ve Lyon'un önünde liderliğini sürdürdü. Lille, kalan 3 maçından galibiyetle ayrıldığı sürece diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyon olacak.

FRANSA BASINI BİZİM ÇOCUKLARI KONUŞUYOR! "İKİ KARARLI TÜRK..."

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Nice maçında attığı goller, Fransız basınında geniş yer buldu.



Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille: Yılmaz ve Çelik, Nice'e karşı yine 2 kararlı Türk" başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce Metz karşılaşmasında olduğu gibi Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yendiği belirtildi.



Haberde, 2 oyuncunun dünkü maçta etkili performans sergiledikleri vurgulandı.



Burak'ın rakiplerine karşı "zehir" gibi olduğunun ifade edildiği haberde, Zeki Çelik'in de sağ bekte "hiperaktif" ve etkili olduğu kaydedildi.



Kamu yayıncısı France Info, haberinde, "Lille, Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu." ifadesini kullandı.



France Football dergisinin haberinde Burak Yılmaz'a ilişkin, "Bu zafer, acımasız Lille'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor." yorumu yapıldı.



Foot Mercato internet sitesinin haberinde, "Maçın adamı Burak Yılmaz. Bu Türk, Lille'in sezon sonunun her şeyini değiştiriyor. Burak Yılmaz, dikkatiyle durumu değiştirebiliyor." ifadeleri kullanıldı.



Haberde, Burak Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle Lille'in galibiyetini kolaylaştırdığı belirtildi.



RMC Sport kanalının haberinde, Lille'i galibiyete ulaştırmak için Burak Yılmaz'a 15 dakikanın yeterli geldiği kaydedildi.

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