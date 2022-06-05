Son dakika: Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal!

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Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler final mücadelesinde Rafeal Nadal, Norveçli Casper Ruud'u rahat bir oyunla yenerek 14 Roland Garros şampiyonluğunu kazandı.

Roland Garros tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Casper Ruud karşısında ilk seti 6-3 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Rafael Nadal, Casper Ruud karşısında ikinci seti de 6-3'le kazanarak 2-0 öne geçti.

ERKEKLER KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Son seti de kazanan 36 yaşındaki tenisçi, Roland Garros'ta 14, toplamda ise 22. grand slam şampiyonluğuna ulaşarak erkeklerde kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

GENEL SIRALAMADA ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ

Fransa Açık'ta 14 şampiyonluğu bulunan Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İspanyol sporcu, genel sıralamada ise Steffi Graff ile birlikte en fazla grand slam kazanan 3. sporcu oldu. 24 şampiyonlukla Margaret Court'un zirvede yer aldığı listede, Serena Williams 23 zaferle ikinci, Steffi Graff 22 kupayla üçüncü sırada bulunuyor.

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NADAL FİNALE NASIL ÇIKTI?

Çeyrek finalde Sırp rakibi Novak Djokovic'i 3-1 mağlup eden Toprağın kralı lakaplı Nadal, yarı finalde 1-0 önde götürdüğü mücadelede rakibi Alexander Zverevi'nin sakatlanarak maçtan çekilmesinin ardından finale çıktı.

CASPER RUUD İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİ

Norveçli raket Casper Ruud, bu yıl yaptığı çıkış ile ATP sıralamasında 8.sıraya yükseldi. Kariyerinin ilk Grand Slam final mücadelesine Rafael Nadal karşısında çıkan 23 yaşındaki tenisçi, Genevre'de şampiyon olarak Paris'e gelmişti.

"O HAYATIM BOYUNCA BENİM İDOLÜMDÜ"

Her fırsatta tenisteki idolünün Nadal olduğunu söyleyen Casper Ruud, "Benim kişisel favorim her zaman Rafa olmuştur çünkü onu uzun yıllar boyunca seyrettim. Televizyon izlemeye dair hatırladığım ilk anımda o var, onun ilk Roland-Garros’unu izliyordum. Kortta nasıl davranmak gerektiğine dair mükemmel bir örnek. Hiçbir zaman şikayet etmiyor, hiçbir zaman pes etmiyor. O hayatım boyunca benim idolümdü." sözleriyle hayranlığını dile getirmişti.