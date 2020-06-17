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GeriTenis Son Dakika | Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak
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Tenis
Haber Giriş: 17.06.2020 - 20:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak

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Son Dakika | Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Roland Garros'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık'ın 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, kararın Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile görüşülerek alındığı belirtildi.
Turnuvaya katılacak herkesin sağlığı için gerekli önlemlerin Fransız hükümetiyle beraber alınacağı aktarıldı

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