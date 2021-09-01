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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Francisco Montero bu kez Beşiktaş'a tapusuyla geldi! Sıra Ahmed Touba'da...

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Son Dakika: Francisco Montero bu kez Beşiktaş'a tapusuyla geldi! Sıra Ahmed Touba'da...

Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynattığı İspanyol defans oyuncusunu bu kez bonservisiyle satın aldı. Siyah beyazlılar ayrıca, Cezayir Milli Takımı’nın stoperi Ahmed Touba’nın transferi için de harekete geçti.

Spor Servisi / İsmail ER - Transferde bir sürpriz de Beşiktaş’tan geldi... Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık oynattığı Francisco Montero ile yeniden anlaştı ve oyuncu İstanbul’a geldi.

Atletico Madrid’den bonservisiyle alınan 22 yaşındaki savunmacının bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Montero, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 17 resmi maça çıkmıştı. Geçtiğimiz sezon kira bedeli olarak 500 bin Euro ödenen genç futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro civarında bir para verileceği belirtildi.

TOUBA, 23 YAŞINDA VE 1.90 BOYUNDA

Montero’nun transferini bitiren Beşiktaş’ın ayrıca Hollanda’nın RKC Waalwijk takımının stoperi Ahmed Touba ile de ilgilendiği öğrenildi.

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Son Dakika: Francisco Montero bu kez Beşiktaşa tapusuyla geldi Sıra Ahmed Toubada...

Siyah beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımı’nda birlikte oynadığı yakın arkadaşı Touba için olumlu referans verdi.

Beşiktaş Kulübü scout ekibinden Ulvi Güveneroğlu, 23 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Touba’nın ikili mücadeleler ile hava toplarında başarıyı yüzdesi yüksek ve teknik bir oyuncu olduğunu söyledi. 

Son Dakika: Francisco Montero bu kez Beşiktaşa tapusuyla geldi Sıra Ahmed Toubada...

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