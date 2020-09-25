Son Dakika | Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fousseni Diabate’nin Trabzonspor’a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hücum oyuncumuz Fousseni Diabaté'nin Süper Lig ekibi Trabzonspor ile kalıcı anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR SÖZLEŞME DETAYLARINI DUYURDU

Öte yandan Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda kulübü Leicester City ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate’nin kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Leicester City Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık anlaşma yapılmıştır." denildi.

FOUSSENI DIABATE'NİN MALİYETİ

Trabzonspor, Fousseni Diabate transferinin maliyetini borsaya bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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