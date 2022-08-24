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Son Dakika: Fortuna Sittard'da Sjors Ultee gönderildi, Burak Yılmaz dümene geçti!

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#Burak Yılmaz#Fortuna Sittard#Sjors Ultee
Son Dakika: Fortuna Sittardda Sjors Ultee gönderildi, Burak Yılmaz dümene geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 08:26

Sezona 3'te 0'la başlayan ve teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayıran Fortuna Sittard, son antrenmana Burak Yılmaz yönetiminde çıktı. Hollanda basını, 37 yaşındaki golcünün yeni hoca seçiminde de söz sahibi olacağını aktardı.

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Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta 3 mağlubiyet alan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayırdı. Bu gelişme sonrası Hollanda ekibinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Lille ile yollarını ayırmasının ardından Fortuna ile anlaşan ve 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olarak imza atan Burak Yılmaz, antrenmanda takımı yöneten isim oldu.

Hollanda basını, 37 yaşındaki golcünün sorumluluk alarak antrenmanların devam etmesini sağladığını aktarırken henüz diploması bulunmayan tecrübeli ismin ilerleyen dönemde antrenör olacağını hatırlattı.

Voetbal'da yer alan habere göre; Burak Yılmaz, yeni hoca seçiminde de söz sahibi olacak. Yönetimin çalışmalara başladığı ve kısa süre içerisinde teknik adam konusunun çözüleceği ifade edildi.

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'Teknik direktör olmak istiyorum'

Lille ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olarak imza atan Burak Yılmaz, daha önce teknik direktörlük ile ilgili sorulan soruya şu şekilde yanıt vermişti:

''Ben aslında şu an için teknik direktör olmak istiyorum ama iki sene önce aklımda hiç teknik direktörlük yoktu, şu anda olabileceğimi düşünüyorum. Aslında buna 2 sene sonra kulüple oturup karar vereceğiz. Ama ben hayatım boyunca sahanın içinde oldum, bundan sonra da saha içinde olmayı istiyorum. Ama ilerleyen süreçler ne gösterir onu da bilemem.''

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#Burak Yılmaz#Fortuna Sittard#Sjors Ultee

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