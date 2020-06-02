Son dakika! Formula 1'in başlama tarihi belli oldu

Formula 1'de 2020 sezonunun yeni takvimi açıklandı! Yapılan açıklamada yarışların 3-5 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da başlayacağı duyuruldu.

Sezonun ikinci yarışı da 10-12 Temmuz'da yine Avusturya'da olacak ardından pilotlar Macaristan'a, oradan da İngiltere'ye gidecek ve İngiltere'de de üst üste iki yarış düzenlenecek.

FIA, yarış takvimine önümüzdeki günlerde yeni yarışlar ekleneceğini de açıkladı.

İşte açıklanan Formula 1 takvimi...

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