MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriSon dakika! Formula 1'in başlama tarihi belli oldu
GeriMotor Sporları Son dakika! Formula 1'in başlama tarihi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Son dakika! Formula 1'in başlama tarihi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Formula 1'in başlama tarihi belli oldu
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Formula 1'in başlama tarihi resmen açıklandı.

Formula 1'de 2020 sezonunun yeni takvimi açıklandı! Yapılan açıklamada yarışların 3-5 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da başlayacağı duyuruldu.

Sezonun ikinci yarışı da 10-12 Temmuz'da yine Avusturya'da olacak ardından pilotlar Macaristan'a, oradan da İngiltere'ye gidecek ve İngiltere'de de üst üste iki yarış düzenlenecek.

FIA, yarış takvimine önümüzdeki günlerde yeni yarışlar ekleneceğini de açıkladı.

İşte açıklanan Formula 1 takvimi...

Son dakika Formula 1in başlama tarihi belli oldu

 

Son dakika Formula 1in başlama tarihi belli oldu

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle