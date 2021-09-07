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Motor Sporları
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Haber Giriş: 07.09.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: Formula 1'de Mercedes'in yeni pilotu George Russell oldu

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Son dakika: Formula 1'de Mercedes'in yeni pilotu George Russell oldu

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilot George Russell'ı 2022'de kadrosuna katacak.

Son 7 yılın takımlar ve pilotlar klasmanı şampiyonu Mercedes'te, Valtteri Bottas'tan boşalacak koltuğa oturacak isim açıklandı.

Altısı Mercedes'te, 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı, vatandaşı Russell olacak.

Açıklamaya göre, Mercedes Genç Takımı'nda yetişen 23 yaşındaki Russell ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Mercedesin Fin pilotu Bottas gelecek sezon Alfa Romeoda yarışacak
Mercedes'in Fin pilotu Bottas gelecek sezon Alfa Romeo'da yarışacak

Üç yıldır Williams takımı adına Formula 1'de mücadele eden Russell, 2017 GP3 Serisi ve 2018 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı ilk sırada bitirmişti.

Sıralama turlarında takım arkadaşlarına kurduğu üstünlükle adından söz ettiren Büyük Britanyalı sürücü, F1 kariyerindeki ilk podyumuna, yağmur nedeniyle tamamlanamayan Belçika Grand Prix'sinde 2. olarak çıkmıştı.

Son dakika: Formula 1de Mercedesin yeni pilotu George Russell oldu

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