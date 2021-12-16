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Son dakika: Formula 1'de Mercedes, temyiz kararını geri çekti! Max Verstappen resmen şampiyon...

#Formula 1#Mercedes#Red Bull

Mercedes Formula 1 takımı, sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda yaşanan olaylarla ilgili temyize gitme kararını geri çektiğini duyurdu. Bu kararla birlikte Max Verstappen'in şampiyonluğu hukuki süreç olmaksızın resmileşti.

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Formula 1 takımı Mercedes, sezonun final yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Max Verstappen'in Lewis Hamilton'u geçip şampiyon olmasına sebebiyet veren yarış direktörünün kararını temyize taşımaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Mercedes'in yarış sonrası yaptığı iki itiraz, FIA tarafından reddedilmiş ve Mercedes de konuyu temyize taşıma kararı almıştı. Alman takımı bu kararından vazgeçince Max Verstappen'in şampiyonluğu hukuki süreç olmaksızın resmileşti.

Mercedes, yaptığı açıklamada; "Abu Dabi'den sporumuzla ilgili umutsuzluğa düşerek ayrıldık. Yarışı kaybetmek sporun bir parçası ancak bunun yarışmaktan uzak bir kararla olması farklı. Yarışın ardından iki farklı konuda itirazda bulunduk ve bunlar reddedildi. Güvenlik aracının kullanılmasında kurallarda yer alandan daha farklı ve yeni bir yol izlendi. Daha sonra FIA ve Formula 1 yönetimiyle yapılan toplantılarda FIA'nın bu şekilde durumları incelemek amacıyla bir komisyon kurma kararı aldığını öğrendik. Bu mutluluk verici. Bu komisyonda takımlar da yer alacak. Daha iyi bir Formula 1 için kurulan komisyonla yakından çalışacağımızı bildirmek isteriz. FIA tarafından alınan karara saygı duyuyoruz ve temyiz başvurumuzu geri çekiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ikinci kısmında ise Max Verstappen ve Red Bull'a tebrik, Lewis Hamilton ve takımdan ayrılan Valtteri Bottas'a ise teşekkür ifadeleri yer aldı.

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#Formula 1#Mercedes#Red Bull

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