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Motor Sporları
Haber Giriş: 11.12.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Formula 1'de korkutan anlar! Kimi Raikkonen'in aracı alev aldı

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Son Dakika | Formula 1'de korkutan anlar! Kimi Raikkonen'in aracı alev aldı
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Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'i antrenman turlarında korkutan anlar yaşandı.

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'inde sıralama turlarında korku dolu anlar yaşandı.

Alfa Romeo'nun tecrübeli pilotu Kimi Raikkonen'in aracından bir anda alevler çıkmaya başladı.

Aracını hemen pist dışına çeken Fin pilotun yanan arabası anında söndürülürken Raikkonen de aracının söndürülmesine yardımcı oldu.

Son Dakika | Formula 1de korkutan anlar Kimi Raikkonenin aracı alev aldı

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