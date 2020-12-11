Son Dakika | Formula 1'de korkutan anlar! Kimi Raikkonen'in aracı alev aldı
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'i antrenman turlarında korkutan anlar yaşandı.
Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'inde sıralama turlarında korku dolu anlar yaşandı.
Alfa Romeo'nun tecrübeli pilotu Kimi Raikkonen'in aracından bir anda alevler çıkmaya başladı.
Aracını hemen pist dışına çeken Fin pilotun yanan arabası anında söndürülürken Raikkonen de aracının söndürülmesine yardımcı oldu.
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