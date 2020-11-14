MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriSon Dakika | Formula 1'de İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu!
GeriMotor Sporları Son Dakika | Formula 1'de İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
Haber Giriş: 14.11.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Formula 1'de İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Formula 1'de İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu!
Abone Olgoogle-news

Formula 1'de İstanbul Grand Prix'inde pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı.

Yoğun yağmur sonrası gerçekleşen İstanbul Grand Prix pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı.

Kanadalı pilot, kariyerinin ilk pole pozisyonunu İstanbul'da almış oldu.

Stroll, yarın yarışa ilk sırada başlayacak. İkinci sırayı ise Max Verstappen, 3. sırayı Sergio Perez aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle