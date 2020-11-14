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Son Dakika | Formula 1'de İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu!
Formula 1'de İstanbul Grand Prix'inde pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı.
Yoğun yağmur sonrası gerçekleşen İstanbul Grand Prix pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı.
Kanadalı pilot, kariyerinin ilk pole pozisyonunu İstanbul'da almış oldu.
Stroll, yarın yarışa ilk sırada başlayacak. İkinci sırayı ise Max Verstappen, 3. sırayı Sergio Perez aldı.
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