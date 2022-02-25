Son Dakika: Formula 1'de Grand Prix'si iptal edildi!

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında geleceği merak konusu olan Rusya Grand Prix'si hakkında nihai karar verildi.

Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle Soçi'deki yarışın 2022 takviminden çıkarıldığını resmen açıkladı.

Rusya Grand Prix'si iptal edilmemesi durumunda 23 - 25 Eylül tarihleri arasında koşulacaktı.

SEBASTIAN VETTEL YARIŞMAMA KARARI ALMIŞTI

Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, savaş nedeniyle iptal edilen Rusya GP'si hakkında dün verdiği demeçte yarış iptal edilmese dahi Rusya'da yarışmayacağını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösteren deneyimli sürücü, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım." demişti.

TÜRKİYE TAKVİME EKLENECEK Mİ?

2022 Formula 1 sezonuna çok az bir süre kalmışken, kafaları karıştıran bir gelişme yaşanmıştı. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde resmi iptal bildirisi öncesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görülmüştü.

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Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer almadığı ifade edilen Türkiye Grand Prix’nin bu gelişme ile birlikte Rusya’nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.