Son Dakika: Formula 1'de Grand Prix'si iptal edildi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zelenskiden flaş çağrı Putinden müzakere yanıtıZelenski'den flaş çağrı! Putin'den 'müzakere' yanıtı#Rusya
Ukrayna’da yaşayan Türkler anlatıyor Röportaj sırasında patlama oldu: Şimdi sığınağa girmemiz lazımUkrayna’da yaşayan Türkler anlatıyor! Röportaj sırasında patlama oldu: 'Şimdi sığınağa girmemiz lazım'#Rusya
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kieve girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyorSon dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kiev'e girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor!#Ukrayna
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Basın toplantısına damga vuran anlar Lavrovdan CNN muhabirine sert tepkiBasın toplantısına damga vuran anlar! Lavrov'dan CNN muhabirine sert tepki#RUSYA
Gündemi sarsan analiz Kiev 96 saat içinde düşer, hükümet yetkilileri yurtdışına kaçarGündemi sarsan analiz! 'Kiev 96 saat içinde düşer, hükümet yetkilileri yurtdışına kaçar'#ABD
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyorRusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?#Ukrayna
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobilde ekolojik felaket korkusuSon dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobil'de ekolojik felaket korkusu!#RUSYA
Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...Rus tankı sivil aracı ezdi! Ukrayna'dan inanılmaz görüntüler...#Ukrayna
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Akılalmaz olay: Şaka faciayla bitti Komaya girdi, yaşam mücadelesi veriyorAkılalmaz olay: Şaka faciayla bitti! Komaya girdi, yaşam mücadelesi veriyor#Şaka
Rusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurduRusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke! Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurdu?#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
İddialar doğru çıktı: Ünlü oyuncunun anne ve babası aynı gece donarak ölmüşİddialar doğru çıktı: Ünlü oyuncunun anne ve babası aynı gece donarak ölmüş#Alicia Witt
Aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyorAslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor#Kanye West
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Son Dakika: Formula 1'de Grand Prix'si iptal edildi!

#Formula 1#Rusya GP#Motor Sporu
Son Dakika: Formula 1de Grand Prixsi iptal edildi

Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle Rusya Grand Prix'sinin takvimden çıkarıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında geleceği merak konusu olan Rusya Grand Prix'si hakkında nihai karar verildi.

Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle Soçi'deki yarışın 2022 takviminden çıkarıldığını resmen açıkladı.

Rusya Grand Prix'si iptal edilmemesi durumunda 23 - 25 Eylül tarihleri arasında koşulacaktı.

SEBASTIAN VETTEL YARIŞMAMA KARARI ALMIŞTI

Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, savaş nedeniyle iptal edilen Rusya GP'si hakkında dün verdiği demeçte yarış iptal edilmese dahi Rusya'da yarışmayacağını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösteren deneyimli sürücü, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım." demişti.

TÜRKİYE TAKVİME EKLENECEK Mİ?

2022 Formula 1 sezonuna çok az bir süre kalmışken, kafaları karıştıran bir gelişme yaşanmıştı. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde resmi iptal bildirisi öncesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görülmüştü.

Haberin Devamı

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer almadığı ifade edilen Türkiye Grand Prix’nin bu gelişme ile birlikte Rusya’nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Rusya GP#Motor Sporu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA