Son Dakika | Formula 1'de büyük kaza! Grossjean'in arabası alev aldı

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'in de çok büyük bir kaza meydana geldi.

Haas pilotu Romain Grosjean'in aracı bariyerlere çarptı ve araç bir anda alev aldı. Grossjean'in aracının ikiye bölündüğü görüldü.

Fransız pilot, aracının alev alması sonrası yara almadan sağlıklı bir şekilde medikal araca bindirildi.



