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Futbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Formula 1'de büyük kaza! Grossjean'in arabası alev aldı

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Son Dakika | Formula 1'de büyük kaza! Grossjean'in arabası alev aldı
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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inin başlamasından kısa bir süre sonra çok büyük bir kaza meydana geldi.

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'in de çok büyük bir kaza meydana geldi.

Haas pilotu Romain Grosjean'in aracı bariyerlere çarptı ve araç bir anda alev aldı. Grossjean'in aracının ikiye bölündüğü görüldü.

Fransız pilot, aracının alev alması sonrası yara almadan sağlıklı bir şekilde medikal araca bindirildi.

Son Dakika | Formula 1de büyük kaza Grossjeanin arabası alev aldı

Son Dakika | Formula 1de büyük kaza Grossjeanin arabası alev aldı

Son Dakika | Formula 1de büyük kaza Grossjeanin arabası alev aldı

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