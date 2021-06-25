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Motor Sporları
Haber Giriş: 25.06.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman? Türkiye GP'si seyircili mi olacak?

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Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman? Türkiye GP'si seyircili mi olacak?

Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 Türkiye GP'si 1-2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Formula 1'den yapılan resmi açıklamada Türkiye GP'sinin 1-3 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Singapur GP'sinin yerine takvime eklendiği ifade edildi.

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1, 1-2-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1 geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye’den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park’ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1’ e ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE GP DAHA ÖNCE DE TAKVİME GİRMİŞ ANCAK PANDEMİ SEBEBİYLE ÇIKARILMIŞTI

Türkiye GP'si, 11-12-13 Haziran için de Formula 1 takvimine dahil edilmiş ancak koronavirüs salgınındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle takvimden çıkarılmıştı.

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"YARIŞ SEYİRCİLİ OLACAK"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarışın seyircili düzenleneceğini söyledi: Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Bilet satışlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacağız.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Formula 1'in Türkiye'ye dönüşüyle ilgili şunları söyledi:

Türkiye'ye, İstanbul Park pistine yeniden dönecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en güzel pistlerinden birinde, geçen yıl olduğu gibi fantastik bir yarış izlemeyi umuyoruz. İntercity İstanbul Park'ı işleten Vural Ak'ın ilgisi ve girişimleriyle bu bu organizasyon yeniden Türkiye'ye gidiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

SİNGAPUR GP'Sİ TAKVİMDEN ÇIKARILDI

Daha önce açıklanan takvimde 1-2-3 Ekim'de yapılmadı planlanan Singapur GP'si, koronavirüs salgını sebebiyle takvimden çıkarıldı. Türkiye GP'si, Singapur GP'sinin yerine, aynı tarihlerde yapılacak.

GÜNCELLENMİŞ FORMULA 1 TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE

Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiyede Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman Türkiye GPsi seyircili mi olacak

Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiyede Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman Türkiye GPsi seyircili mi olacak

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