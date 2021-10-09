Son dakika: Formula 1 Türkiye GP'sinde sıralama sonuçları! Hamilton pist rekoru kırdı ama ilk cep Bottas'ın!

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Formula 1'de Intercity İstanbul Park'ta yapılacak sezonun 16. yarışına Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. Lewis Hamilton, 1:22.868'lik derecesiyle İstanbul Park'ın pist rekorunu kırdı ve sıralama turlarının en hızlısı oldu. Haftasonuna girerken motor değişikliğine giden Hamilton, 10 sıra ceza aldığı için yarışa 11. sıradan başlayacak. Sıralama turlarını ikinci sırada bitiren Bottas yarışa ilk sıradan, 3. olan Verstappen ise 2. sıradan başlayacak. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise mücadeleye 3. sıradan başlayacak.