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Son dakika: Formula 1 Türkiye GP'sinde sıralama sonuçları! Hamilton pist rekoru kırdı ama ilk cep Bottas'ın!

#Formula 1#Formula 1 Türkiye Grand Prix'si#Hamilton
Son dakika: Formula 1 Türkiye GPsinde sıralama sonuçları Hamilton pist rekoru kırdı ama ilk cep Bottasın

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları sonucunda en hızlı isim Lewis Hamilton oldu. Motor değişikliği sebebiyle 10 sıra cezası bulunan Hamilton yarışa 11. sıradan başlayacak. Sıralama turlarını ikinci bitiren Bottas ilk sıradan start alacak.

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Formula 1'de Intercity İstanbul Park'ta yapılacak sezonun 16. yarışına Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. Lewis Hamilton, 1:22.868'lik derecesiyle İstanbul Park'ın pist rekorunu kırdı ve sıralama turlarının en hızlısı oldu. Haftasonuna girerken motor değişikliğine giden Hamilton, 10 sıra ceza aldığı için yarışa 11. sıradan başlayacak. Sıralama turlarını ikinci sırada bitiren Bottas yarışa ilk sıradan, 3. olan Verstappen ise 2. sıradan başlayacak. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise mücadeleye 3. sıradan başlayacak.

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#Formula 1#Formula 1 Türkiye Grand Prix'si#Hamilton