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Motor Sporları
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı!
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Formula 1'de şampiyon olmayı garantileyen Lewis Hamilton'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Formula 1'de kariyerinin 7. şampiyonluğunu İstanbul'da ilan eden Lewis Hamilton'dan kötü haber geldi.

Mercedes'in İngiliz pilotunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

İngiliz pilot, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak.

Son Dakika | Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı

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