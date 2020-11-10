Son Dakika | Formula 1 reklam çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak
Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. Metrobüs seferleri de değişikliğe gidiliyor.
İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.
Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri nedeniyle 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak.
Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
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