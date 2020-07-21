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Futbol
Haber Giriş: 21.07.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Florya'nın babası Fatih Terim! Cebinden ödedi...

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Pandemi döneminde Florya’daki çalışanların maaşlarının ödenemeyen %40’lık kısmını Fatih Terim cebinden karşılayıp kimsenin mağdur olmasına izin vermedi.

Pandemi sürecinde 100 milyon TL gelir kaybı yaşayan G.Saray'da futbolculardan ücretlerinde %15 indirim talep edilirken, kulüp personeli için kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı.

Bu periyotta maaşların %60'ını devlet, %40'ını kulüp karşılarken, teknik direktör Fatih Terim büyük bir fedakârlığa imza attı. Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşları kulüp tarafından tamamlanamadı.

Paralarının %60'lık bölümünü alan çalışanların ücretlerinin %40'lık kısmı ise daha sonra ödendi! Ancak bu noktada elini cebine atan Fatih Terim oldu. Florya'daki çalışanların ücretinin kalan bölümünü cebinden ödeyen Terim, herkesin yüzünü güldürdü. (Sabah)

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