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Son Dakika: Fırat Aydınus takipçisiyle davalık oldu! 2 yıla kadar hapis istemi...

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#Fırat Aydınus#Hakaret#Dava
Son Dakika: Fırat Aydınus takipçisiyle davalık oldu 2 yıla kadar hapis istemi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 08:55

FIFA kokartlı eski hakemlerden Fırat Aydınus, takipçisiyle davalık oldu. Ünlü hakem, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan yorumu affetmedi. Kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek yorumun sahibi İrfan Y'den şikâyetçi oldu. Kendisini "öfkeyle yazdım" şeklinde savunan şüpheli yorumcuya "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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FIFA kokartlı eski hakemlerimizden ve aynı zamanda jeofizik mühendisi olan Fırat Aydınus, sosyal medyadaki bir yorumu savcılığa taşıdı.

Sabah'ın haberine göre; fotoğrafının altındaki yorumu görünce çılgına dönen ünlü hakem, adliyeye koştu.

Savcılığa sunduğu suç duyurusunda şüpheli İrfan Y'nin kendisine yorumda bulunduğunu, kullandığı kelimenin hakaret içerdiğini ve ifade özgürlüğünü aştığını ifade etti. Kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek İrfan Y'nin cezalandırılmasını istedi.

"ÖFKEYLE YAZDIM"

Ünlü hakemin şikâyeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli İrfan Y, öfkelendiği için kendini tutamadığını ve böyle bir yorumda bulunduğunu söyledi.

Savcılık, şüphelinin "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsini talep etti.

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#Fırat Aydınus#Hakaret#Dava

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