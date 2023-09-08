Son Dakika: Fırat Aydınus takipçisiyle davalık oldu! 2 yıla kadar hapis istemi...

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FIFA kokartlı eski hakemlerimizden ve aynı zamanda jeofizik mühendisi olan Fırat Aydınus, sosyal medyadaki bir yorumu savcılığa taşıdı.

Sabah'ın haberine göre; fotoğrafının altındaki yorumu görünce çılgına dönen ünlü hakem, adliyeye koştu.

Savcılığa sunduğu suç duyurusunda şüpheli İrfan Y'nin kendisine yorumda bulunduğunu, kullandığı kelimenin hakaret içerdiğini ve ifade özgürlüğünü aştığını ifade etti. Kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek İrfan Y'nin cezalandırılmasını istedi.

"ÖFKEYLE YAZDIM"

Ünlü hakemin şikâyeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli İrfan Y, öfkelendiği için kendini tutamadığını ve böyle bir yorumda bulunduğunu söyledi.

Savcılık, şüphelinin "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsini talep etti.

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