Son dakika: Fiorentina'da Gattuso depremi! Yalnızca 23 gün...
İtalya Serie A ekibi Fiorantina'da 23 gün önce göreve gelen Gennaro Gattuso'nun takımdan ayrıldığı açıklandı.
Fiorentina, 25 Mayıs'ta teknik direktörlük görevine Gattuso'nun getirildiğini açıklamıştı. Bugün ise Gattuso görevinden ayrıldı. Fiorentina'dan yapılan açıklamada Gattuso ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı ifade edildi.
İtalya basınında ayrılık sebebinin transfer planlamasındaki görüş ayrılıkları olduğu belirtildi.
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